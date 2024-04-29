Сотрудники МЧС сегодня завершили разбор завалов обрушившегося аварийного дома №39 на Молодогвардейской в Омске.
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Сотрудники МЧС сегодня завершили разбор завалов обрушившегося аварийного дома №39 на Молодогвардейской в Омске.