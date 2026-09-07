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Аргументы недели

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Премьер Польши Дональд Туск назвал поляков-сторонников политической партии «АдГ» «идиотами или предателями»

Премьер Польши Дональд Туск назвал поляков-сторонников политической партии «АдГ» «идиотами или предателями»

Премьер Польши Дональд Туск крайне недоволен победой партии «Альтернатива для Германии» (АдГ) в восточно-германском регионе, назвав довольных победой АдГ соотечественников «идиотами или предателями».

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Svetlana Kuzmina

О, как Туск испугался за свою власть, что готов умных  соотечественников, которые поняли к чему приводит милитаризм, объявить предателями и идиотами, лишь бы удержаться в кресле.