Подполковник армии США: отставка Залужного ничем не поможет Украине

Перемены в военном руководстве Украины никак не изменят ситуацию на поле боя — Киев по-прежнему будет страдать от нехватки оружия и боеприпасов, а преимущество продолжит быть за Россией, заявил подполковник армии США Александр Виндман в интервью Bloomberg.