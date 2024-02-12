Подполковник армии США: отставка Залужного ничем не поможет Украине

Перемены в военном руководстве Украины никак не изменят ситуацию на поле боя — Киев по-прежнему будет страдать от нехватки оружия и боеприпасов, а преимущество продолжит быть за Россией, заявил подполковник армии США Александр Виндман в интервью Bloomberg.
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