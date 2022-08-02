В Краснодаре проводят доппроверку по факту конфликта на Славянском кладбище

Прокуратура Прикубанского округа Краснодара удовлетворила жалобу местной жительницы Лидии Весниной о необоснованном уголовном преследовании ее сына Алексея и ненадлежащем проведении процессуальной проверки по факту избиения ее мужа Анатолия.