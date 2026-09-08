Русская Семёрка
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Русская Семёрка

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Что грозило помещику за расправу над крепостными

Русский крестьянин издревле зависел от помещика. Крепостное право существовало в России вплоть до 1861 года, и большинство землепашцев являлись личной собственностью дворян.

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