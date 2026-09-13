Талантливые внуки наших знаменитостей

Ну что ж мы - варвары, что ли? Говоря о талантливых отпрысках наших знаменитостей, мы же не можем обойти парой ласковых слов целую королеву отечественного джаза! Ведь у них, наших звёздных и непревзойдённых, талантливы не только дети, но и внуки.