Талантливые внуки наших знаменитостей

Ну что ж мы - варвары, что ли? Говоря о талантливых отпрысках наших знаменитостей, мы же не можем обойти парой ласковых слов целую королеву отечественного джаза! Ведь у них, наших звёздных и непревзойдённых, талантливы не только дети, но и внуки.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
- Приоритет своим: почему доступ мигрантов к природным ресурсам и таксопаркам в Сибири будет перекрыт
- Всего пять минут - две жертвы. 18-летний мигрант обвиняется в нападениях на девушек в московских подъездах
- "Годами лавировала между политикой и прибылью": "Контора" расписала, почему не стоит особо жалеть "Яндекс"
Свежие комментарии
- Тузла или А-аа, в...
- Тузла или А-аа, в...
- А Олег Смолин: Высш...
Что то про настоящих талантов мало пишут... Таких как Ландау, Капица, Циолковский , Королев, Микоян, Гуревич.... Или у нас талантом признаются только те кто хорошо поет и пляшет...? Я никого не хочу обидеть... Но я думаю , Эдисоны, Ньютоны, про которого Ломоносов писал, что русская земля может их тоже рождать... Где они?
Терпеть ненавижу кудельман (долину) и конечно внучку. Ждём ее на заводе , вернее ткацкая фабрика. Место для нее забронировано: крутильчица. Зарплата достойная 70 тыщ в месяц. Работа в 2 смены. Общежитие имеется. В комнатах по 6 человек ( девушки). При доп. Оплате комната на 2 человек. Пол человека выбор за Вами. За внучкой.
Братья Запашные приватизировали зверинец в цирке (взяли в собственность).... А этот жидовский ЗВЕРИНЕЦ... приватизировал ЭСТРАДУ... (в собственность забрал подмостки в России).🤠.Это Ким не попутайте.