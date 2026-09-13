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Новости, события, факты

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Талантливые внуки наших знаменитостей

Талантливые внуки наших знаменитостей

Ну что ж мы - варвары, что ли? Говоря о талантливых отпрысках наших знаменитостей, мы же не можем обойти парой ласковых слов целую королеву отечественного джаза! Ведь у них, наших звёздных и непревзойдённых, талантливы не только дети, но и внуки.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Олег Орлов
Олег Орловизменено

Что то про настоящих талантов мало пишут... Таких как Ландау, Капица, Циолковский , Королев, Микоян, Гуревич.... Или у нас талантом признаются только те кто хорошо поет и пляшет...? Я никого не хочу обидеть... Но я думаю , Эдисоны, Ньютоны, про которого  Ломоносов писал, что русская земля может их тоже рождать... Где они?

Профиль пользователя Александр Семкин
Александр Семкин

Терпеть ненавижу кудельман (долину) и конечно внучку. Ждём ее на заводе , вернее ткацкая фабрика. Место для нее забронировано: крутильчица. Зарплата достойная 70 тыщ в месяц. Работа в 2 смены. Общежитие имеется. В комнатах по 6 человек ( девушки). При доп. Оплате комната на 2 человек. Пол человека выбор за Вами. За внучкой.

Профиль пользователя Алексей Тан
Алексей Танизменено

Братья Запашные приватизировали зверинец в цирке (взяли в собственность).... А этот жидовский ЗВЕРИНЕЦ... приватизировал ЭСТРАДУ... (в собственность забрал подмостки в России).🤠.Это Ким не попутайте.