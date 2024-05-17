Минобороны РФ заявило о перехвате 102 украинских беспилотников за ночь

В Белгородской области погибли женщина и ребенокСистемы противовоздушной обороны в ночь на 17 мая уничтожили и перехватили 51 украинский беспилотник над Крымом, 44 — над Краснодарским краем, шесть — над Белгородской областью и один — над Курской областью.