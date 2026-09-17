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NATURAL GAS – Bullish Momentum Still Has Room to Run

NATURAL GAS – Bullish Momentum Still Has Room to Run

NATURAL GAS – Bullish Momentum Still Has Room to Run Natural Gas Futures MCX:NATURALGAS1! Paradise_Noir Natural Gas is entering an interesting phase as the longer-term fundamental outlook remains supportive while the technical structure continues to favor buyers.

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