Число смертей среди ковид-пациентов в Петербурге выросло до 82 за сутки

По количеству летальных исходов Северная столица находится на втором месте. Количество летальных случаев при лечении в ковидных стационарах Петербурга за сутки увеличилось до 82 случаев, накануне от тяжелого течения болезни скончались 76 пациентов.
По количеству летальных исходов Северная столица находится на втором месте. Количество летальных случаев при лечении в ковидных стационарах Петербурга за сутки увеличилось до 82 случаев, накануне от тяжелого течения болезни скончались 76 пациентов.
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