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Число смертей среди ковид-пациентов в Петербурге выросло до 82 за сутки

По количеству летальных исходов Северная столица находится на втором месте. Количество летальных случаев при лечении в ковидных стационарах Петербурга за сутки увеличилось до 82 случаев, накануне от тяжелого течения болезни скончались 76 пациентов.

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