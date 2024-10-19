KP.RU: Россия экспортирует тонны сушеных мухоморов в Америку и Азию

Пермский край стал лидером по поставкам сушеных мухоморов в страны Америки и Азии, сообщает KP.RU.В течение 2023 года этот российский регион экспортировал 5,65 тонны грибов в такие страны, как Киргизия, Филиппины и Соединенные Штаты.