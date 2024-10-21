В части Братска 22 октября 2024 года не будет холодной воды

На вторник, 22 октября 2024 года, в Братске снова запланированы ремонты на сетях водоснабжения. Из-за этого в течение дня некоторые дома останутся без холодной воды, сообщили в управлении по Центральному району города.
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