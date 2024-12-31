Журнал «Профиль»
ГлавнаяПолитикаЭкономикаФинансыОбществоКультураНаука и технологииЖизнь
НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Журнал «Профиль»

13 967 подписчиков

Популярные статьи

Свежие комментарии

  • Сергей Карабухин
    !!! Объединение на основе взаимной выгоды - это новое в отношениях между бывшими республиками СССР. Не переживут восс...Франция, Германия...
  • Геннадий Бережнов
    Шольц настолько глуп и привязан к США, что готов всё производство из Германии перетащить туда в ущерб своему народу, ...Шольц в новогодне...
  • Сергей Карабухин
    ВСЯ ПРАВДА КАК ПОРОШЕНКО СБИЛ БОИНГ МАЛАЗИЙСКИХ ЛИНИЙ !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! Систем Буг из ССС...Коалиция союзнико...

В Госдуме напомнили об индексации социальных пенсий в России в 2025 году

В Госдуме напомнили об индексации социальных пенсий в России в 2025 году

Социальная пенсия в России будет проиндексирована с 1 апреля 2025 года. Объем увеличения выплат составит 14,75%, во вторник, 31 декабря, РИА Новости слова члена комитета ГД по соцполитике Светланы Бессараб.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх