В Госдуме напомнили об индексации социальных пенсий в России в 2025 году

Социальная пенсия в России будет проиндексирована с 1 апреля 2025 года. Объем увеличения выплат составит 14,75%, во вторник, 31 декабря, РИА Новости слова члена комитета ГД по соцполитике Светланы Бессараб.
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