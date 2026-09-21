Цена энергетического угля в российском порту Восточный превысила 106 долларов

Российский энергетический уголь в порту Восточный заметно ускорил рост стоимости. По данным NEFT Research, за неделю к 11 сентября цена топлива калорийностью 5500 ккал/кг увеличилась на 6,1% и достигла 106,1 доллара за тонну на условиях FOB.
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