Прораб Днепропе...
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Прораб Днепропетровщины

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У Дніпрі планують збудувати укриття для медцентру за 715 млн грн — що побудують за ці гроші та де тут питання до вартості

У Дніпрі планують збудувати укриття для медцентру за 715 млн грн — що побудують за ці гроші та де тут питання до вартості

У Дніпрі оголосили тендер на будівництво великої захисної споруди для КП «Регіональний медичний центр родинного здоров’я» Дніпропетровської обласної ради.

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