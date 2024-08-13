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Голая мода: фотограф одел своих моделей в костюмы из света

Голая мода: фотограф одел своих моделей в костюмы из света

Абстрактная нагота. Автор: французский фотограф Дани Оливер (Dani Olivier).  Благодаря незаурядному таланту и безудержной фантазии французский фотограф Дани Оливер (Dani Olivier) создал потрясающую серию фотографий, в которой перед зрителем во всей красе предстают грациозные женские силуэты, «облачённые» в изящные костюмы из света.

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