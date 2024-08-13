Голая мода: фотограф одел своих моделей в костюмы из света

С нами не соскучишься!

Абстрактная нагота. Автор: французский фотограф Дани Оливер (Dani Olivier). Благодаря незаурядному таланту и безудержной фантазии французский фотограф Дани Оливер (Dani Olivier) создал потрясающую серию фотографий, в которой перед зрителем во всей красе предстают грациозные женские силуэты, «облачённые» в изящные костюмы из света.