ГТРК Татарстан

10 подписчиков

Свежие комментарии

  • Николай Егоров
    Какие два года УСЛОВНО ? Сколько брошенных СЁЛ ? вот и на ПОСТОЯННОЕ МЕСТО ЖИТЕЛЬСТВА ,и ВСЁ !В Казани школьниц...
  • НС Крокодилов
    А сам город красивый и благоустроенный, зелени много,хорошие парки и бульвары. Трамваев много и ходят очень чётко,оди...Власти Нижнекамск...
  • НС Крокодилов
    Воздух в городе гадят три "кита" - "Нефтехим". "Нижнекамскшина" и "Танеко", а также ТЭЦ и множество предприятий помен...Власти Нижнекамск...

В День памяти и скорби в Татарстане пройдут возложения цветов и шествия

В День памяти и скорби в Татарстане пройдут возложения цветов и шествия

В День памяти и скорби, 22 июня, в Татарстане пройдет ряд мероприятий и акций. Уже 21 июня пройдет акция «Огненные картины войны», в рамках которой активисты «Молодой Гвардии ЕР» выложат изображение танка из 25 тысяч свечей, передает «Татар-информ».

Вернуться к статье

Картина дня

наверх