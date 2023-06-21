В День памяти и скорби в Татарстане пройдут возложения цветов и шествия

В День памяти и скорби, 22 июня, в Татарстане пройдет ряд мероприятий и акций. Уже 21 июня пройдет акция «Огненные картины войны», в рамках которой активисты «Молодой Гвардии ЕР» выложат изображение танка из 25 тысяч свечей, передает «Татар-информ».