НовыеЛучшиеОбсуждаемыеКомментарииУчастники сайта
Рубрики
cookingКулинарияfamilyДети и семьяshowШоу-бизнесpoliticsПолитикаhealthЗдоровье
Моя лента
ЧАТЫЧАТЫОпросыОпросыБлогерыБлогерыГлас народаГлас народаПопулярноеПопулярноеОбсуждаемоеОбсуждаемое
Мессенджер МТО компанииО компанииО редакции ГлагоLО редакции ГлагоLНовостиНовостиПартнерамПартнерамРекламодателямРекламодателямОбратная связьОбратная связьПожаловаться на спамПожаловаться на спамСоглашениеСоглашениеРекомендательные технологииРекомендательные технологии

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)

Новости Брянска

1 подписчик

Стала известна причина эвакуации ТЦ «Космос» в Брянске

Стала известна причина эвакуации ТЦ «Космос» в Брянске

Вечером 25 мая из торгового центра «Космос» областного центра эвакуировали персонал и посетителей.Ранее мы сообщали, что вчера вечером, 25 мая, из торгового центра «Космос» областного центра эвакуировали персонал и посетителей.

Вернуться к статье
Комментарии
Показать предыдущие комментарии

Картина дня

наверх