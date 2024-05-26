Стала известна причина эвакуации ТЦ «Космос» в Брянске

Вечером 25 мая из торгового центра «Космос» областного центра эвакуировали персонал и посетителей.Ранее мы сообщали, что вчера вечером, 25 мая, из торгового центра «Космос» областного центра эвакуировали персонал и посетителей.
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