Жива или нет? Таролог рассказала о состоянии принцессы Миддлтон после операции

Вот уже несколько месяцев общественность активно обсуждает состояние Кейт Миддлтон. Принцессе Уэльской неожиданно провели операцию на брюшной полости — причины столь серьезной процедуры королевский двор Британии разглашать не стал.
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