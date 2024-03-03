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Жива или нет? Таролог рассказала о состоянии принцессы Миддлтон после операции

Жива или нет? Таролог рассказала о состоянии принцессы Миддлтон после операции

Вот уже несколько месяцев общественность активно обсуждает состояние Кейт Миддлтон. Принцессе Уэльской неожиданно провели операцию на брюшной полости — причины столь серьезной процедуры королевский двор Британии разглашать не стал.

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