Фортуна на вашей стороне: 5 знаков, которые поймают удачу за хвост до конца января 2025

Астрологи определили пять знаков зодиака, которых январь 2025 года озарит особым светом удачи. Эти представители зодиакального круга окажутся под пристальным вниманием госпожи Фортуны, и упускать такой шанс нельзя.
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