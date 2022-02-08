Почему мужчины любят рыбалку: женщинам этого не понять!

Есть одно мужское развлечение, которое с незапамятных времен сбивало с толку женщин — это рыбалка! Конечно, есть женщины, которые любят ловить рыбу, но в основном это мужчины, бродящие по рекам, перегибающиеся через мосты и лодки, ловящие рыбу, которая удовлетворяет желание каждого рыбака: клюнуло и натянуло леску! [caption id="attachment_221353" align="aligncenter" width="600"] Поклевка![/caption] Многие мужчины говорят, что рыбалка удовлетворяет первобытную охотничью потребность.