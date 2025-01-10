Алекперов-младший, Дюков, Маганов, Воробьев пополнили SDN List США

Минфин США включил в антироссийский санкционный список (SDN List) главу «ЛУКОЙЛа» Вадима Воробьева, главу «Газпром нефти» Александра Дюкова, руководителя «Татнефти» Наиля Маганова, Сергея Кудряшова из «Зарубежнефти», Владимира Чернова из «Башнефть», а также Алекперова-младшего (единственного сына крупнейшего акционера «ЛУКОЙЛа» Вагита Алекперова).
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