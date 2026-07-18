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Россия наращивает производство дронов-перехватчиков

Россия наращивает производство дронов-перехватчиков

МОСКВА (ИА Реалист). Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров провёл тематическую сессию, посвящённую применению дронов-перехватчиков в зонально-объектовой системе противовоздушной обороны.

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