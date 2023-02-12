Театр абсурда

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Второе смертельное ранение. Как Бандеровское отребье добило великого генерала

Второе смертельное ранение. Как Бандеровское отребье добило великого генерала

Ну вот и произошло. Украина окончательно порвала со своей исторической памятью, со своей историей, с миллионами погибших украинцев, освобождавших свою землю и оккупированные территории СССР в составе Красной Армии от гитлеровских оккупантов.

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