Региональный центр инжиниринга оказал поддержку более 80 предприятиям Приморья в 2020 году

В 2020 году Региональный центр инжиниринга Приморского края (подразделение центра "Мой бизнес") оказал поддержку более 80 малым и средним предприятиям в рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края".
В 2020 году Региональный центр инжиниринга Приморского края (подразделение центра "Мой бизнес") оказал поддержку более 80 малым и средним предприятиям в рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края".
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