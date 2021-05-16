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Региональный центр инжиниринга оказал поддержку более 80 предприятиям Приморья в 2020 году

Региональный центр инжиниринга оказал поддержку более 80 предприятиям Приморья в 2020 году

В 2020 году Региональный центр инжиниринга Приморского края (подразделение центра "Мой бизнес") оказал поддержку более 80 малым и средним предприятиям в рамках госпрограммы "Экономическое развитие и инновационная экономика Приморского края".

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