Что произойдет в первые дни после выборов в США – The Economist

Америка готовится к самым напряженным и судьбоносным выборам в своей истории, а в это время действующая власть готовится защитить то, чем обладает – кресло президента и порядок, насажденный демократами, захватившими бразды правления.
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