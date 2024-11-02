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Что произойдет в первые дни после выборов в США – The Economist

Что произойдет в первые дни после выборов в США – The Economist

Америка готовится к самым напряженным и судьбоносным выборам в своей истории, а в это время действующая власть готовится защитить то, чем обладает – кресло президента и порядок, насажденный демократами, захватившими бразды правления.

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Комментарии
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Гарий Щерба
Вот и  ЛАДУШКИ ,  а то  ЗАЖРАЛИСЬ , ПРИВЫКШИ  делать  ГОС ПЕРЕВОРОТЫ  в  НЕУГОДНЫХ им странах , так теперь на  СЕБЕ ИСПРОБУЮТ ----  КАКОВО ЭТО  ...!!!
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