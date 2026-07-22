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Россия и Китай реализую более тысячи совместных научных проектов

акция "Добрые соседи" - Фальков (16 июля 2001 год) "Сегодня между россий Министр науки и высшего образования России Игорь Фальков к 25-летию договора о добрососедстве дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем Научно-образовательное сотрудничество преекресные годы "В прошлом году в Российских вузах обучалось более 68 тясяч судентов из Китая.

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