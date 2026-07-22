акция "Добрые соседи" - Фальков (16 июля 2001 год) "Сегодня между россий Министр науки и высшего образования России Игорь Фальков к 25-летию договора о добрососедстве дружбе и сотрудничестве между Россией и Китаем Научно-образовательное сотрудничество преекресные годы "В прошлом году в Российских вузах обучалось более 68 тясяч судентов из Китая.