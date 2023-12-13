Решением Бобруйского городского исполнительного комитета № 27-39 от 4 декабря 2023 года установлен запрет выхода на ледовое покрытие поверхностных водных объектов в период образования и (или) разрушения ледового покрытия, а также при недостижении толщины кристаллического ледового покрытия 7 сантиметров (для одного человека).