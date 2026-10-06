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Регионы России

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Мосгорсуд смягчил приговор блогеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве

Мосгорсуд смягчил приговор блогеру Аязу Шабутдинову по делу о мошенничестве

Московский городской суд 6 октября 2026 года смягчил наказание блогеру и бизнес-коучу Аязу Шабутдинову, обвиняемому в 113 эпизодах мошенничества в особо крупном размере.

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