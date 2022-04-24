Мировое обозрение

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Туристы застряли в горах Алматы из-за ливня (фото)

Туристы застряли в горах Алматы из-за ливня (фото)

Спасатели Республиканского оперативно-спасательного отряда помогли застрявшим из-за непогоды туристам вернуться домой, сообщается в Двое туристов не смогли самостоятельно спуститься в районе пика Фурманова из-за сильного дождя.

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