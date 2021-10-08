Граждане Мали выступили за назначение Ассими Гоиты постоянным президентом республики

Бамако, 8 октября. Большинство жителей поддержало правительство, заботящееся о благополучии населения, сообщает экономист-статистик Сидики Гиндо по результатам проведенного опроса.
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