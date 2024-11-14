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NYP: ФБР провело обыск у главы агентства, предсказавшего победу Трампа

NYP: ФБР провело обыск у главы агентства, предсказавшего победу Трампа

Федеральное бюро расследований (ФБР) США провело обыск в квартире у главы букмекерского агентства Polymarket Шейна Коплана, контора предсказала победу Дональда Трампа на выборах президента в США, пишет The New York Post (NYP) со ссылкой на свои источники.

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