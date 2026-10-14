У бездомного мужчины в Италии нашли серебряные монеты стоимостью €80 тысяч, пишет il Dolomiti.Сотрудники полиции в городе Больцано вместе со служебными собаками патрулировали район, в котором не раз находили наркотики, спрятанные в кустах и вдоль берега реки.
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