У бездомного мужчины в Италии нашли серебряные монеты стоимостью €80 тысяч, пишет il Dolomiti.Сотрудники полиции в городе Больцано вместе со служебными собаками патрулировали район, в котором не раз находили наркотики, спрятанные в кустах и вдоль берега реки.