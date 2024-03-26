«Когда я только присоединился к BTS, Ви заботился обо мне», — Чимин признал, что они больше не друзья

АРМИ из русскоговорящей среды решили провести небольшое расследование, чтобы выяснить, что происходит в отношениях Чимина (Jimin) и Ви (V) и правда ли то, что они заметно охладели? Для этого поклонники подняли базу старых интервью, где двое друзей говорили друг другу много приятных вещей о взаимоуважении.
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