«Когда я только присоединился к BTS, Ви заботился обо мне», — Чимин признал, что они больше не друзья

АРМИ из русскоговорящей среды решили провести небольшое расследование, чтобы выяснить, что происходит в отношениях Чимина (Jimin) и Ви (V) и правда ли то, что они заметно охладели? Для этого поклонники подняли базу старых интервью, где двое друзей говорили друг другу много приятных вещей о взаимоуважении.