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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Плотников о новом лимите в КХЛ: «Он ничего не дает. Меньше легионеров – больше молодежи. Больше иностранцев – проще клубам, у которых есть проблемы с подписанием россиян»

– Что новый лимит дает КХЛ? – Ничего. – Больше плюсов или минусов? – Это смотря с какой стороны взглянуть.

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