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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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ЦСКА отдал Шайхутдинова «Волге» в аренду и продлил контракт с вратарем до 2028 года

ЦСКА отдал Шайхутдинова «Волге» в аренду и продлил контракт с вратарем до 2028 года

Московский клуб объявил о переходе 20-летнего вратаря в ульяновскую команду LEON Второй лиги А на правах аренды.

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