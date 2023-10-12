Благоустройство территории у индустриального парка «Руднево» стартовало в Москве

В Москве приступили к благоустройству территории около индустриального парка «Руднево». Работы проведут на двух участках: вблизи жилой застройки в районе Некрасовка и между Лухмановской улицей и Проектируемым проездом № 287.
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