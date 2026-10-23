МОСКВА, 23 октября. /ТАСС/. ТАСС публикует кадры со встречи уполномоченного по правам человека в РФ Яны Лантратовой и украинского коллеги Дмитрия Лубинца с россиянами в рамках воссоединения семей в результате гуманитарной акции омбудсменов двух стран.