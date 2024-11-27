На Смоленщине ужесточат ответственность за нарушение правил парковки

О принимаемых мерах рассказал Василий Анохин в ходе прямого эфира. Главе региона задали вопрос о наличии проблем с пешеходным переходом в Алтуховке и возможности появления светофоров на Краснинском шоссе.
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