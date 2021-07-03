Выберите своё колечко и узнай, какая ты женщина! Это просто какая-то магия! Про меня совпало на все 100 %! Проверьте и вы! Очень люблю такие тесты, но такое точное попадание у меня впервые! Уже поделилась со своей подругой и у нее тоже все совпало! Чудеса да и только! Как у вас получилось так точно угадать мой характер? Благодарю! Все что вам нужно сделать это выбрать колечко, которое вы бы хотели получить в подарок! Важное дополнение: если вам понравилось не одно, а больше украшений (например два или три), расположите их в порядке убывания привлекательности.