Эксперт объяснил важность решения Верховного суда по кредитам, взятым аферистами

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Признание Верховным судом ничтожным договор на кредит, оформленный мошенниками через приложение банка, является важным прецедентом, который поможет отстаивать свои права в подобных ситуациях, сообщил в беседе с РЕН ТВ финансовый советник Алексей Родин.