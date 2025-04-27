Эксперт объяснил важность решения Верховного суда по кредитам, взятым аферистами

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин Признание Верховным судом ничтожным договор на кредит, оформленный мошенниками через приложение банка, является важным прецедентом, который поможет отстаивать свои права в подобных ситуациях, сообщил в беседе с РЕН ТВ финансовый советник Алексей Родин.
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