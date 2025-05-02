Мода и Шоу-бизнес
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Мода и Шоу-бизнес

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Прохор Шаляпин высмеял работающих россиян

Прохор Шаляпин высмеял работающих россиян

Певец Прохор Шаляпин поглумился над россиянами, которым приходится работать. Певец Прохор Шаляпин своеобразно поздравил россиян с Первомаем.

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Комментарии
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Karmadon
Ну что ж, он прав. Я как-то раз по молодости лет пробовал работать... Мне не понравилось.
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9 час.
НК
Наталья Конева
Нуу... жить с пенсионерками - тоже &quot;работа&quot;... не каждый решится... они же тоже с придурью...
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8 час.
ПавелЗзаварзин
Жалкий трахальщих бабушек! Зловонное существо, существующее за счет анархического безобразия. Когда этому придет конец???
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3 час.
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