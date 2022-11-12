“Мы не можем ничего заморозить – мы не холодильная камера”: секретарь СНБО Украины о приостановке конфликта с Россией

Алексей Данилов, секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины, заявил, что конфликт с Россией не будет заморожен и что задача украинской армии – продолжать освобождение страны.
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