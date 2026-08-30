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ИА Регнум

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Два человека погибли, еще 12 пострадали при ракетной атаке ВСУ на Белгород

Два человека погибли, еще 12 пострадали при ракетной атаке ВСУ на Белгород. Об этом стало известно 30 августа.

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