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Царьград

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"Представьте, ей нравится процесс рождения": В Приморье у беременной мамы изъяли пятерых детей

"Представьте, ей нравится процесс рождения": В Приморье у беременной мамы изъяли пятерых детей

В Приморском крае из многодетной семьи изъяли пятерых детей по причине стесненных бытовых условий. Мальчики и девочки живут в одной комнате, не имеют отдельных кроватей и места под отдельный письменный стол.

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