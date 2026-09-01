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20 копеек с крейсером «Аврора». Почему монету ищут нумизматы

20 копеек с крейсером «Аврора». Почему монету ищут нумизматы

В 1967 году в к полувековому юбилею СССР власти выпустили специальную серию монет. Ее номинал составлял всего 20 копеек, на аверсе красовался крейсер «Аврора».

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