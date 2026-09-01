20 копеек с крейсером «Аврора». Почему монету ищут нумизматы

В 1967 году в к полувековому юбилею СССР власти выпустили специальную серию монет. Ее номинал составлял всего 20 копеек, на аверсе красовался крейсер «Аврора».
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Ученые спустились...
- Исчезнувшие город...
- ЮГ «Ночью проснулась...
Чушь какая-то.
для кого эта хрень? нумизматы это всё знают, а дилетантам это "дофени" ....автор хрени - 20 коп 1970 вааще 20 тыщ у нумиков