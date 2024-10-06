Рождение, гибель и реинкарнация Ханской Украины

Украина была окраиной не только России, но также Речи Посполитой и Османской империи. Не удивительно, что под эгидой этих государств на территории Украины возникали те или иные самоуправляемые образования.
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