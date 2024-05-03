В РПЦ отреагировали на инцидент с сожжением Библии в Ставропольском крае

В России необходимо заняться просвещением молодежи в области духовно-нравственной культуры, заявил председатель синодального отдела РПЦ по взаимодействию с вооруженными силами и правоохранительными органами митрополит Ставропольский и Невиномысский Кирилл (Покровский) .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии