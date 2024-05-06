Гол Панарина принес «Рейнджерс» победу в первом матче серии с «Каролиной»

«Рейнджерс» захватил лидерство в полуфинальной серии Восточной конференции с «Каролиной». В Нью-Йорке прошел первый матч полуфинальной серии плей-офф Кубка Стэнли в Восточной конференции, в котором «Нью-Йорк Рейнджерс» принимал «Каролину Харрикейнз».