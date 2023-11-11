BFMTV: более 16 тысяч человек вышли на пропалестинскую акцию в Париже

Свыше 16 тысяч человек вышли на пропалестинскую демонстрацию в столице Франции, сообщает BFMTV.«По данным префектуры полиции, 16 200 человек собрались в субботу в Париже, чтобы потребовать прекращения огня», — говорится в публикации.
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