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BFMTV: более 16 тысяч человек вышли на пропалестинскую акцию в Париже

BFMTV: более 16 тысяч человек вышли на пропалестинскую акцию в Париже

Свыше 16 тысяч человек вышли на пропалестинскую демонстрацию в столице Франции, сообщает BFMTV.«По данным префектуры полиции, 16 200 человек собрались в субботу в Париже, чтобы потребовать прекращения огня», — говорится в публикации.

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