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Новости Тамбова

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Тамбовская "Кадриль" покорила сердца сибирских зрителей

Тамбовская "Кадриль" покорила сердца сибирских зрителей

Тамбовский академический драматический театр принял участие в Первом Всероссийском театральном фестивале «Театральная провинция» памяти Владимира Гуркина (12+), который проходит с 6 по 13 сентября на сцене Черемховского драматического театра имени В.

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